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Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

26.09.2019 07:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поддержка ЕС Украине — беспрецедентная, уверяют в Брюсселе. Трамп упрекал европейские страны, что они недостаточно помогают Киеву, в телефонном разговоре с Зеленским и в кулуарах Генассамблеи ООН, пишет РБК.


Фото: Reuters

«Поддержка, оказываемая Европейским союзом Украине в течение последних 5 лет, была беспрецедентной и последовательной», — говорится в заявлении пресс-секретаря главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Косьянчич.

«С 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ [в Украине] с четкими условиями для дальнейшего прогресса», — цитирует ее заявление издание Politico.

Она добавила, что ЕС определил собственный уровень финансовой поддержки. При этом, заметила Косьянчич, Брюссель тесно сотрудничает с США и другими союзниками «по поддержке Украины и защите ее территориальной целостности, суверенитета и независимости».

Реакция Брюсселя последовала после публикации стенограммы разговора президента США с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Из нее следует, что Трамп в разговоре с Зеленским указал, что США много делают для Украины, — больше, чем европейские страны, которые «должны бы помогать вам больше, чем они это делают».

О недостаточной помощи европейских стран Украине Трамп говорил и в преддверии 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая стартовала на этой неделе. Он сделал это заявление в контексте заморозки со стороны Вашингтона военной помощи Украине. «Я приостановлю (выделение средств. — прим.редакции), пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине», — заявил Трамп. «Мы вкладываем большую часть денег, и я спрашиваю, почему так происходит», — добавил американский лидер.

 
 
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Поддержка ЕС Украине - беспрецедентная, уверяют в Брюсселе. Трамп упрекал европейские страны, что они недостаточно помогают Киеву, в телефонном разговоре с...
 
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