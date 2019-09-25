Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Источник материала: Tut.by

Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на членов семьи.



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Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. До того, как занять этот пост, он на протяжении 18 лет был мэром Парижа и дважды — премьер-министром страны (во время второго срока на посту премьера он совмещал эту должность с управлением Парижем).

После того как он сложил полномочия президента и покинул Елисейский дворец, он стал членом Конституционного совета Франции. Занимался гуманитарной деятельностью.

В 2011 году он был признан виновным в злоупотреблении положением, доверием, незаконном извлечении выгоды и растрате государственных средств в 1990—1995 годах, когда он был мэром Парижа. Его приговорили к двум годам условно и символическому штрафу в 1 евро.