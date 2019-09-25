Экс-генпрокурор Украины Шокин, которого уволил Порошенко, хочет через суд восстановиться в должности

Источник материала: Tut.by

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин требует признать незаконным свое увольнение и намерен восстановиться в должности, сообщает 112.ua со ссылкой на материалы суда.



Виктор Шокин. Фото: пресс-служба ГПУ

Шокин был генпрокурором с февраля 2015 по апрель 2016. Вернуть свою должность экс-генпрокурор намерен через Верховный суд Украины. Заседание назначили на 3 октября.

По мнению Шокина, решение экс-президента страны Петра Порошенко о его увольнении было незаконным.

В 2017 году Шокин уже пытался восстановиться в должности, но Высший административный суд отказался рассматривать иск.

В последние дни фамилия экс-генпрокурора снова зазвучала в СМИ из-за разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Там упоминался сын бывшего вице-президента США и возможного соперника Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Хантер Байден был членом совета директоров крупной газовой компании в Украине Burisma Holdings. Шокин тогда вел дело Burisma, которую обвинили в отмывании денег. Сам Байден-старший рассказывал , что он поставил Киеву ультиматум: власти либо увольняют Шокина, либо лишаются займа на $ 1 млрд.