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Экс-генпрокурор Украины Шокин, которого уволил Порошенко, хочет через суд восстановиться в должности
26.09.2019 15:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин требует признать незаконным свое увольнение и намерен восстановиться в должности, сообщает
Шокин был генпрокурором с февраля 2015 по апрель 2016. Вернуть свою должность экс-генпрокурор намерен через Верховный суд Украины. Заседание назначили на 3 октября.
По мнению Шокина, решение экс-президента страны Петра Порошенко о
В 2017 году Шокин уже пытался восстановиться в должности, но Высший административный суд отказался рассматривать иск.
В последние дни фамилия экс-генпрокурора снова зазвучала в СМИ из-за разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Там упоминался сын бывшего вице-президента США и возможного соперника Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Хантер Байден был членом совета директоров крупной газовой компании в Украине Burisma Holdings. Шокин тогда вел дело Burisma, которую обвинили в отмывании денег. Сам Байден-старший
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Экс-генпрокурор Украины Шокин, которого уволил Порошенко, хочет через суд восстановиться в должности
Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин требует признать незаконным свое увольнение и намерен восстановиться в должности.
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