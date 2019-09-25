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В США опубликовали жалобу разведчика на Трампа из-за беседы с Зеленским

26.09.2019 19:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Постоянный специальный комитет палаты представителей США по разведке обнародовал текст жалобы на действия президента страны Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что некий сотрудник американских спецслужб пожаловался на президента, после того как тот провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. СМИ указывали, что в ходе разговора Трамп давил на собеседника, добиваясь проведения расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.


Фото: Reuters

По словам главы комитета по разведке Адама Шиффа, жалоба поступила из аппарата директора Национальной разведки и предоставляет конгрессу важную «информацию о серьезных правонарушениях».

«Общественность имеет право видеть жалобу и то, что она раскрывает», — объяснил решение о публикации документа Шифф.

Документ, направленный на имя Шиффа и главы комитета по разведке сената Ричарда Бёрра, содержит девять страниц, часть текста в нем скрыта, так как она осталась засекреченной. Автор записки отмечает, что в рамках своих служебных обязанностей он получил информацию о том, что президент США «использует свои полномочия, чтобы добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года».

«Это вмешательство включает в себя, среди прочего, давление на другое государство с целью проведения расследования в отношении одного из главных политических соперников президента», — отмечает автор письма.

Он также указывает, что описанные им действия главы государства представляют собой «вопиющее нарушение закона» и представляют собой «угрозу национальной безопасности».

Ссылаясь на собственные данные и информацию, полученную от источников в правительственных кругах, автор письма отмечает, что в ходе телефонного разговора с Зеленским 25 июля Трамп настаивал на проведении расследования в отношении Байдена и его сына Хантера. Автор письма также назвал — со ссылкой на анонимных чиновников — «прямым следствием» разговора Трампа с Зеленским состоявшуюся 2 августа встречу адвоката президента Рудольфа Джулиани с помощником Зеленского Андреем Ермаком.

Также со ссылкой на информацию от третьих лиц автор жалобы сообщил, что Трамп заставил вице-президента Майка Пенса отменить запланированный визит на инаугурацию Зеленского и дал понять, что не хочет встречаться с президентом Украины, пока не поймет, чего от него ждать. Он также упомянул о заморозке финансовой помощи США Украине, произведенной по прямому указанию президента.

Имя автора жалобы комитет по разведке не раскрыл. При этом Шифф заверил, что будет сделано все возможное, чтобы защитить как этого информатора, так и всех остальных.

«Я хочу поблагодарить разоблачителя за то, что у него хватило смелости выступить», — сказал Шифф.

22 сентября Шифф говорил, что, если давление Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации. 24 сентября председатель палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Она дала указание комитетам нижней палаты конгресса начать расследование действий главы государства, которые, по ее словам, нарушили Конституцию. Итоги работы будут направлены в комитет по юридическим делам, который определит, хватает ли оснований для вынесения импичмента.

Президент США сказал, что Зеленский заявил, что не считает, что на него оказывалось давление.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля. Из расшифровки следует, что Трамп попросил президента Украины изучить ситуацию с Хантером Байденом — бывшим членом совета директоров украинской частной компании Burisma Holdings и сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена. Зеленский в ответ на это пообещал, что вопросом займется новый генпрокурор, который «будет на 100% его человеком».

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Комитет палаты представителей США по разведке раскрыл текст жалобы на действия президента, поступившей от неназванного сотрудника спецслужб. Текст опубликован с...
 
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