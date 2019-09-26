Задерживавшие журналиста Голунова полицейские через суд потребовали восстановления на службе

Источник материала: Tut.by

Трое бывших полицейских, которые задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подали иски в суд с требованием восстановить их на службе, сообщает МБХ медиа .



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Полковник Андрей Щиров и сержант Роман Феофанов требуют восстановления «в связи с признанием приказа об увольнении недействительным», а дело оперативника Максима Уметбаева рассматривается в категории «иные споры по делам о восстановлении на государственной службе».

Об увольнении четырех сотрудников, связанных с задержанием Голунова, МВД сообщило 16 июля, их фамилии не уточнялись. В задержании Ивана Голунова участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Дмитрий Кожанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Занимался делом следователь Игорь Лопатин.