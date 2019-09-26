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Задерживавшие журналиста Голунова полицейские через суд потребовали восстановления на службе

26.09.2019 22:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трое бывших полицейских, которые задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подали иски в суд с требованием восстановить их на службе, сообщает МБХ медиа.


Фото: Reuters

Полковник Андрей Щиров и сержант Роман Феофанов требуют восстановления «в связи с признанием приказа об увольнении недействительным», а дело оперативника Максима Уметбаева рассматривается в категории «иные споры по делам о восстановлении на государственной службе».  

Об увольнении четырех сотрудников, связанных с задержанием Голунова, МВД сообщило 16 июля, их фамилии не уточнялись. В задержании Ивана Голунова участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Дмитрий Кожанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Занимался делом следователь Игорь Лопатин.

 
 
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Трое бывших полицейских, которые задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подали иски в суд с требованием восстановить их на службе.
 
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