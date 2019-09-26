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Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри
27.09.2019 07:58 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Видеозапись, сделанная в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, появилась в интернете. На YouTube ее публиковало видеоагентство
До сих пор руины энергоблока излучают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму. На видео показано то, что осталось после взрыва: пульты, экраны и таблички, погребенные в темноте.
Уточняется, что в энергоблок были допущены журналисты в рамках презентации путеводителя по Зоне отчуждения: на сотрудников СМИ надели специальные защитные костюмы и не позволяли им находиться в помещении более пяти минут.
Напомним, 26 апреля 1986 года именно на четвертом энергоблоке ЧАЭС при плановых испытаниях произошли сильный взрыв и пожар. Была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.
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До сих пор руины энергоблока излучают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму. На видео показано то, что осталось после взрыва: пульты, экраны и таблички,...
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