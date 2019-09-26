Отцы и дети: Кто такой Хантер Байден и чем он занимался в Украине

Источник материала: Tut.by

Сын бывшего вице-президента и одного из вероятных фаворитов предстоящих президентских выборов в США Джо Байдена в последнее время стал одной из наиболее обсуждаемых фигур в украинских и мировых СМИ. Телеканал 112 Украина рассказывает , почему, и что вообще о нем известно.



Фото: Reuters

Хантер Байден. Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, который собирается бороться с Дональдом Трампом за президентское кресло в 2020 году. Одно из наиболее часто упоминаемых имен в СМИ, как минимум за последнюю неделю.

Началось все с публикаций американских СМИ. Они, сославшись на источник из разведки, рассказали о том, что президент США Дональд Трамп 25 июля во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы убеждал последнего инициировать расследование против сына Байдена.

При этом ряд СМИ утверждал, что Трамп якобы шантажировал Украину, задерживая выделение ей военной помощи.

Демократы в США начали требовать от Трампа обнародовать стенограмму разговора с Зеленским. И Трамп поручил это сделать.

Исходя из расшифровки , Трамп действительно упоминал Байдена, однако не говорил о каком-либо приостановлении военной помощи. Он обратил внимание президента Украины на приостановление расследования в отношении Хантера Байдена.

«И еще одно: много разговоров о сыне Байдена, что Байден остановил расследование и много людей узнали об этом. Поэтому все, о чем вы смогли бы поговорить с главным прокурором, было бы прекрасно. Байден хвастался, что он остановил следствие, и если бы вы могли заняться этим… Для меня это звучит ужасно», — сказал Трамп.

Кто такой Хантер Байден?

Хантер Байден родился 4 февраля 1970 года в Уилмингтоне (штат Делавэр). Он сын Джо Байдена и его первой жены Неилии Хантер. В 1972 году мать Хантера Байдена и его сестра погибли в автокатастрофе. Получил степень бакалавра в Джорджтаунском университете. Далее было обучение в школе права Йельского университета, где получил степень доктора юриспруденции. Работал старшим вице-президентом компании MBNA America Bank, занимающейся выпуском кредитных карт. Затем была должность директора по электронной коммерции в Министерстве торговли США. С 2006 по 2009 год Байден являлся членом совета директоров, с 2007 по 2009 год — вице-президентом государственной железнодорожной компании Amtrak. 12 мая 2014 года был назначен членом правления холдинга Burisma, занимающегося добычей газа в Украине.

Что известно о Burisma?

Burisma — одна из крупнейших компаний по добыче природного газа в Украине. Она была создана в 2002 году на тот момент бизнесменом Николаем Злочевским и, как пишут СМИ, была зарегистрирована на кипрскую офшорную компанию Brociti Investments Limited.

В 2010 году Злочевский стал министром экологии Украины, спустя четыре года он покинул страну после того, как против него и принадлежащих ему компаний открыли несколько уголовных дел по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

Хантер Байден работал в Burisma вплоть до 2019 года. В пресс-релизе компании, выпущенном после его назначения, было сказано, что Байден будет «руководить юридическим подразделением компании и оказывать холдингу поддержку в сотрудничестве с международными организациями».

Скандал

В некоторых американских СМИ считали, что назначение стало конфликтом интересов, поскольку в то время отец Хантера Байдена активно работал по украинскому направлению (в частности, оказывал помощь в проведении реформ и «продавливал» тему борьбы с коррупцией).

Впрочем, мнения были разные: некоторые считали, что назначение Хантера Байдена — «показуха», которая направлена на подчеркивание сотрудничества с США в противовес России.

По словам Хантера Байдена, с отцом на тему Burisma он разговаривал лишь однажды и не вдавался в подробности сделки. А Джо Байден утверждал, что вообще узнал о назначении сына из новостей.

Входит Шокин…

Во время разговора между Зеленским и Трампом упоминалась отставка генерального прокурора Виктора Шокина (который пытается восстановиться в должности через Верховный Суд).

Шокин занимался делом Злочевского, а также открывал дело против его компаний, поручив прокуратуре проверить основания выдачи лицензий на добычу газа.

В итоге, именно Джо Байден добился отставки Шокина, о чем сам экс-вице-президент заявил в марте 2016 года на заседании Совета по внешней политике. Он потребовал «избавиться от коррумпированного прокурора», пригрозив, что иначе США могут отозвать гарантии по кредитам Украине на миллиард долларов.

«Я сказал: «Вы не получите (1 миллиард). Я уезжаю через шесть часов, и, если прокурор не будет уволен, вы не получите денег», — цитирует BBC речь Байдена.

Впрочем, отдельные СМИ утверждали, что на тот момент дела против Burisma уже были прекращены, и вмешательство Байдена ничего кардинально не меняло.

Хантер ни в чем не виноват

Это заявил уже другой генеральный прокурор Юрий Луценко.

«С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушил», — прокомментировал Луценко деятельность Хантера Байдена в Украине.

В США, судя по всему, все только начинается, и столкновение демократов и республиканцев «на почве Трампа и его разговора с Зеленским» набирает обороты.

Касательно Burisma. По данным источников «Українських Новин», НАБУ не расследует никаких уголовных производств в отношении группы компаний Burisma и сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, но расследует два дела в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

При этом, исходя из стенограммы разговора Трампа и Зеленского, последний пообещал, что новый генпрокурор Украины будет расследовать дело, в котором фигурирует Хантер Байден.