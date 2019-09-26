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Трамп ответил отказом на предложение Ирана снять санкции в обмен на проведение встречи

27.09.2019 19:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ответил отказом на предложение Ирана снять санкции в обмен на проведение встречи.


Фото: Reuters

«Иран хотел, чтобы я отменил введенные против них санкции ради проведения встречи. Я сказал, конечно же, нет!» — написал американский лидер в Twitter в ответ на высказывания президента Ирана Хасана Роухани. Он ранее заявил, что Трамп предлагал на переговорах с европейскими странами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке отменить все санкции в отношении Тегерана. Роухани добавил, что это предложение «не было в приемлемой форме» для Ирана. В среду он назвал основным условием начала Тегераном переговоров с Вашингтоном отмену санкций и возвращение к ядерной сделке.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, в том числе ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

 
 
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При этом ранее иранский президент Хасан Роухани заявил, что отменить все санкции предлагал сам глава Белого дома.
 
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