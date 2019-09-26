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Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году

27.09.2019 21:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Грузия онлайн».


Фото: Reuters

«Путин планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Беларусь, основную часть Украины, кроме западной», — сообщил Саакашвили.

Он отметил, что часть плана российского президента — «заставить эти страны объявить нейтралитет», чтобы ослабить лидеров этих государств.

Как добавляет «Интерфакс», Саакашвили заверил, что Москва и Тбилиси ведут переговоры о нейтральном статусе Грузии, чтобы страна не вошла в НАТО и ЕС. Источник этой информации политик не уточнил. Никаких официальных заявлений на этот счет не поступало.

В августе Путин отказался комментировать свой статус после окончания действующего президентского срока: «Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й».

Bloomberg со ссылкой на свои источники писал, что помощники и советники Путина ищут способ продлить его нахождение во власти. Один из рассматриваемых Кремлем вариантов — пост премьер-министра с «расширенными полномочиями» и лидера «Единой России» после парламентской реформы.

 
 
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Для реализации плана Россия якобы договаривается о том, чтобы некоторые бывшие страны-члены Советского Союза объявили нейтралитет, заявил экс-президент Грузии.
 
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