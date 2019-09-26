|
Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году
27.09.2019 21:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает
«Путин планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Беларусь, основную часть Украины, кроме западной», — сообщил Саакашвили.
Он отметил, что часть плана российского президента — «заставить эти страны объявить нейтралитет», чтобы ослабить лидеров этих государств.
Как добавляет
В августе Путин отказался комментировать свой статус после окончания действующего президентского срока: «Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для реализации плана Россия якобы договаривается о том, чтобы некоторые бывшие страны-члены Советского Союза объявили нейтралитет, заявил экс-президент Грузии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)