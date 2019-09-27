«Триллер «Звонок». Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Источник материала: Tut.by

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.



Курт Волкер. Кадр: YouTube

— Курт Волкер, специальный представитель США в Украине, подал в отставку на следующий день после публикации сообщения о разоблачителях, в котором утверждалось, что Белый дом скрывает содержание телефонного разговора президента Дональда Трампа и президента Украины, — рассказали в эфире телеканала.

По информации телеканала, Волкер стал ключевым лицом в скандале, который касается телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 июля, в ходе которого Трамп якобы оказал давление на Украину, чтобы провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Именно спецпредставитель Госдепа после телефонного разговра Трампа с Зеленским помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.

Как отмечает The New York Times , демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали Волкера на слушания на тему контактов Трампа и Зеленского, который должны были состояться 3 октября.

Сообщение об отставке Волкера поступило через несколько часов после того, как комитет по иностранным делам Палаты представителей объявил о планах его заслушать.

«Моника Зеленски»

В сентябре разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как сообщили американские СМИ, во время этой беседы Трамп «примерно восемь раз» заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение в Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Заявление о давлении побудило конгрессменов-демократов начать запуск официальной процедуры импичмента президенту США.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы Трампа и Зеленского. Судя по разговору, Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США не нашло нарушений законодательства в содержании этого разговора.

В мире разразившийся скандал уже начали называть «Моника Зеленски» — по аналогии со скандалом с Моникой Левински, который привел к объявлению в 1998 году импичмента Биллу Клинтону. Конгрессмены посчитали, что Клинтон заслуживает импичмента, но он сохранил свой пост: большинство представителей в сенате признали президента невиновным.