В Черновцах родились сиамские близнецы

Источник материала: Tut.by

В Черновцах зафиксировали рождение сиамских близнецов. Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач роддома № 2 Альберт Курицын, это произошло в ночь на 28 сентября в его медицинском учреждении.

По словам медика, у девочек одно тело, но две головы.

У роженицы — жительницы Черновицкой области — это была первая беременность. Медик отметил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.

— Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности, — сказал главврач. Он добавил, что женщина готовилась к родам в Киеве, однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице.

— Роды начались преждевременно — в 33 недели, — сказал Альберт Курицын.

Врач отметил, что этот случай является редким не только для Украины, но и для мира.

— Хоть я и давно работают, мне не приходилось встречаться с такой патологией, — сообщил Альберт Курицын.

Сейчас сиамские близнецы находятся в родильном доме на улице Ровенской, однако медики готовят их к перевозке в детскую больницу.