ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Черновцах родились сиамские близнецы

28.09.2019 17:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Черновцах зафиксировали рождение сиамских близнецов. Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач роддома № 2 Альберт Курицын, это произошло в ночь на 28 сентября в его медицинском учреждении.

По словам медика, у девочек одно тело, но две головы.

У роженицы — жительницы Черновицкой области — это была первая беременность. Медик отметил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.

— Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности, — сказал главврач. Он добавил, что женщина готовилась к родам в Киеве, однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице.

— Роды начались преждевременно — в 33 недели, — сказал Альберт Курицын.

Врач отметил, что этот случай является редким не только для Украины, но и для мира.

— Хоть я и давно работают, мне не приходилось встречаться с такой патологией, — сообщил Альберт Курицын.

Сейчас сиамские близнецы находятся в родильном доме на улице Ровенской, однако медики готовят их к перевозке в детскую больницу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач роддома № 2 Альберт Курицын, это произошло в ночь на 28 сентября в его медицинском учреждении.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Что известно о разоблачителе, рассказавшем о звонке Трампа Зеленскому?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика