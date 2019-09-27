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В Черновцах родились сиамские близнецы
28.09.2019 17:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Черновцах зафиксировали рождение сиамских близнецов. Как сообщил корреспонденту
По словам медика, у девочек одно тело, но две головы.
У роженицы — жительницы Черновицкой области — это была первая беременность. Медик отметил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.
— Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности, — сказал главврач. Он добавил, что женщина готовилась к родам в Киеве, однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице.
— Роды начались преждевременно — в 33 недели, — сказал Альберт Курицын.
Врач отметил, что этот случай является редким не только для Украины, но и для мира.
— Хоть я и давно работают, мне не приходилось встречаться с такой патологией, — сообщил Альберт Курицын.
Сейчас сиамские близнецы находятся в родильном доме на улице Ровенской, однако медики готовят их к перевозке в детскую больницу.
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Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач роддома № 2 Альберт Курицын, это произошло в ночь на 28 сентября в его медицинском учреждении.
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