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Умер Марк Захаров

28.09.2019 18:02 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Известный российский режиссер и актер Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Марк Захаров не дожил до 86 лет двух недель, - он родился 13 октября 1933 года в Москве. Режиссер руководил театром «Ленком» 45 лет, поставил более 40 спектаклей, среди которых «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

В кино Захаров снял такие знаменитые картины, как «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен».

В Ленкоме смерть Захарова назвали страшной катастрофой. Известно, что а августе Марк Анатольевич был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, а в сентябре его уже выписали. Но болезнь вернулась, повторное воспаление привело к смерти.

Песенка из кинофильма «Формула любви».

 
 
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Известный российский режиссер и актер Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что причиной смерти стала продолжительная...
 
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