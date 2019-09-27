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спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер подал в отставку
28.09.2019 19:28 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщает
Это произошло после скандала вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля.
По мнению представителей Демократической партии, в беседе, расшифровка которой была обнародована ранее на этой неделе, Трамп пытался вынудить Киев инициировать расследование в отношении сына своего политического оппонента Джо Байдена. Сам Трамп отрицает, что оказывал давление на своего собеседника.
Волкер был упомянут в
В тексте жалобы говорится, что два дипломата предположительно давали советы украинскому руководству о том, как реагировать на требования Трампа к Зеленскому.
Кроме того, говорится в жалобе, Волкер и Сондленд обсуждали с адвокатом Трампа Руди Джулиани то, как минимизировать ущерб национальной безопасности США.
Курт Волкер был назначен на пост спецпредставителя по Украине в 2017 году. Он играл ключевую роль в попытках Вашингтона разрешить кризис на Украине, начавшийся с аннексии Крыма Россией и войны с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.
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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщает ВВС со ссылкой на американские СМИ.
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