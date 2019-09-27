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Исчезнувшее в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode затонуло

28.09.2019 20:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло. Такую информацию в субботу предоставил судовладелец, передает ТАСС.

— Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжают вестись в погодных условиях, которые улучшаются, — сообщил судовладелец украинскому агентству УНН.

Ранее в субботу стало известно, что судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого — граждане Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане 26 сентября. Это случилось на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). По данным СМИ, судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов и попало в циклон. На борту находилось 14 членов экипажа.

Судовладелец уточнил, что трое членов экипажа судна, среди которых двое — украинцы, — были спасены благодаря самолету ВМС Франции, который был направлен в зону поиска. Члены экипажа были найдены на спасательной шлюпке, им оказывается помощь, пишет СМИ.

К поискам подключились другие суда, находящиеся в районе исчезновения Bourbon Rhode.

 
 
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Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло. Такую информацию в субботу предоставил судовладелец, передает ТАСС.
 
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