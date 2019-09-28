пять человек пострадали при нападении неизвестного с ножом в торговом центре в США

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере пять человек пострадали в субботу в результате нападения вооруженного ножом неизвестного в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS .

По данным СМИ, инцидент произошел примерно в 14.00 по местному времени (21.00 по минскому). Пострадавшие доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.

Полиция открыла огонь по нападавшему, информация о его состоянии не приводится. Другие подробности пока не поступали.