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Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 30

29.09.2019 09:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Число погибших при землетрясении, произошедшем 26 сентября в Индонезии, выросло до 30, 156 пострадали, а около 25 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища. Об этом сообщает в воскресенье агентство «Синьхуа» со ссылкой на сотрудника местного управления по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее Agence France-Presse сообщало о 19 жертвах и по меньшей мере 100 пострадавших.

Режим чрезвычайного положения в административном центре провинции городе Амбоне будет действовать до 9 октября. В течение этого времени на месте происшествия будут проводить спасательные и восстановительные работы.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло 26 сентября в индонезийской провинции Малуку. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 39 км к северо-востоку от одноименного города Амбон с населением 356 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 33 км.

 
 
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Ранее Agence France-Presse сообщало о 19 жертвах и по меньшей мере 100 пострадавших.
 
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