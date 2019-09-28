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Протесты в Гонконге перед юбилеем КНР вылились в столкновения с полицией

29.09.2019 16:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередная акция протеста в защиту демократии в Гонконге в воскресенье вылилась в столкновения с полицией. Протесты, начавшиеся в субботу, проходят за два дня до 70-летнего юбилея правления коммунистов в Китае.


Фото: Reuters

Протестующие скандируют антикитайские лозунги и требуют выполнить все пять основных условий прекращения протестов — в том числе снятие всех обвинений с задержанных ранее протестующих.

Участники акции протеста попытались перекрыть движение на некоторых дорогах в центре города, они соорудили на улицах баррикады из тележек и уличных баков для мусора.

Полиция попыталась разогнать протестующих, но в ответ в стражей порядка полетели кирпичи и бутылки с зажигательной смесью. В ответ полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Участники акции протеста попытались использовать зонты для защиты. Некоторые подбирали летевшие в протестующих канистры с газом и бросали их в сторону полиции.

Протестами охвачен почти весь центр Гонконга — в том числе торговые районы Козуэй-Бей и Ваньчай, а также район Адмиралтейства, где находятся правительственные здания. Сообщается, что в некоторых правительственных зданиях разбиты окна.

Ряд магазинов закрылись еще до начала акции протеста. Также не работают многие станции метро в центре города.

Участники протестного движения рассматривают акцию перед Днем образования КНР, который празднуется ежегодно 1 октября, как возможность еще раз громко заявить о своем возмущении по поводу растущего влияния Пекина на жизнь и политику в Гонконге.

Одновременно в Гонконге прошла немногочисленная акция в поддержку Пекина. Около 200 человек собрались на горе Виктория-Пик в полдень и спели национальный гимн страны. Участники акции были одеты в красные футболки, они скандировали «я люблю Китай».

Протесты в Гонконге проходят уже 17-е выходные. Акции протеста нередко, как и в это воскресенье, выливаются в столкновения с полицией.

Серия протестов в защиту демократии началась в Гонконге с требования отозвать из законодательного совета законопроект, который предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях из Гонконга в материковый Китай, где действует иная юрисдикция и система уголовного права.

Демонстрации против законопроекта начались в марте и апреле, массовыми они стали в июне.

После демонстраций, в которых участвовали сотни тысяч человек, власти Гонконга в июне приостановили процесс обсуждения законопроекта, а в начале сентября окончательно отказались от него.

Однако протесты не прекратились — участники демократического движения выдвинули новые требования, которые сводятся к пяти основным пунктам:

  • Отказ властей от обозначения протестов термином «массовые беспорядки»
  • Амнистия всех задержанных участников протестов
  • Проведение независимого расследования фактов жестокого обращения полиции с участниками протестов
  • Введение демократических выборов глав администрации и законодательного совета
  • Некоторые из деятелей оппозиции требуют также отставки нынешней главы администрации Керри Лэм, обвиняя её в том, что она действует по указке пекинских властей.

В этом году протесты, начавшиеся как мирное гражданское движение, собрали на улицах до миллиона человек. После столкновений с полицией и штурма законодательного собрания протестующими противостояние приобрело ожесточенный характер. Полиция регулярно применяет при разгоне не только дубинки, но и так называемое «нелетальное оружие».

 
 
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Очередная акция протеста в защиту демократии в Гонконге в воскресенье вылилась в столкновения с полицией. Протесты, начавшиеся в субботу, проходят за два дня до...
 
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