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Личного телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время спора
29.09.2019 17:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бригадный генерал стал участником ссоры в доме знакомого. Конфликт продолжился стрельбой, в результате которой телохранитель короля погиб. Стрелявший ранил еще семь человек, включая пятерых полицейских.
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда погиб в результате конфликта со стрельбой. Об этом сообщает государственное новостное агентство
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Бригадный генерал стал участником ссоры в доме знакомого. Конфликт продолжился стрельбой, в результате которой телохранитель короля погиб. Стрелявший ранил еще...
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