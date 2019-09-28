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Личного телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время спора

29.09.2019 17:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бригадный генерал стал участником ссоры в доме знакомого. Конфликт продолжился стрельбой, в результате которой телохранитель короля погиб. Стрелявший ранил еще семь человек, включая пятерых полицейских.

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда погиб в результате конфликта со стрельбой. Об этом сообщает государственное новостное агентство SPA со ссылкой на пресс-секретаря полиции Мекки.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 29 сентября, когда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм отправился в гости в провинцию Джидда к знакомому. Там у телохранителя короля произошел словесный конфликт с еще одним гостем по имени Мамду.

По данным агентства, после ссоры Мамду покинул дом, а через некоторое время вернулся туда с огнестрельным оружием, открыв беспорядочный огонь по всем находившимся в здании. В результате аль-Фагм получил серьезное ранение и позднее скончался в больнице. Брат хозяина и служитель дома филиппинского происхождения получили ранения. Они в стабильном состоянии находятся в больнице.

По прибытии сотрудников правоохранительных органов стрелявший отказался сдаться и открыл огонь по полицейским. Пятеро сотрудников правопорядка получили ранения, прежде чем стрелявший был ликвидирован.

Генерал Абдель Азиз аль-Фагм работал с саудовскими монархами много лет. До работы с действующим королем Саудовской Аравии он на протяжении десяти лет охранял его единокровного брата короля Абдаллу.

 
 
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Бригадный генерал стал участником ссоры в доме знакомого. Конфликт продолжился стрельбой, в результате которой телохранитель короля погиб. Стрелявший ранил еще...
 
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