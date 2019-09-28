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В столице России прошел митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

29.09.2019 18:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве прошла согласованная акция в поддержку фигурантов «московского дела». В ней приняли участие около 20 тыс. человек, пишет РБК.


Фото: Reuters

На митинге со сцены выступили лидеры оппозиции и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде — Даниил Конон, Алексей Миняйло, Владислав Барабанов, Валерий Костенок. Кроме того, выступили артисты Татьяна Лазарева и фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. По данным пресс-службы Главного управления МВД по Москве, в митинге приняли участие около 20 тыс. человек.

Обобщенным термином «московское дело» стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом 2019 года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. По нему арестовали 15 человек, некоторых из них уже приговорили к различным срокам заключения.

Кроме того, по «московскому делу» проходит актер Павел Устинов. Он был осужден к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН на несогласованной акции в столице 3 августа. Приговор обжаловали адвокаты и Генпрокуратура, которая просит изменить наказание на не связанное с лишением свободы. Мера пресечения Устинову изменена с ареста на подписку о невыезде.

 
 
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В Москве прошла согласованная акция в поддержку фигурантов «московского дела». В ней приняли участие около 20 тыс. человек.
 
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