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На выборах в Австрии лидирует партия экс-канцлера Курца
29.09.2019 19:04 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Консервативная партия АНП Себастьяна Курца уверенно лидирует на выборах, набирая 37,2% голосов, свидетельствуют экзитполы. Социал-демократы — вторые, правопопулистская АПС — третья, сообщает
На парламентских выборах в Австрии, по первым данным экзитполов, лидирует консервативная Австрийская народная партия (АНП), возглавляемая бывшим канцлером страны Себастьяном Курцем. АНП набирает 37,2 процента голосов.
Таким образом, АНП может получить даже больше голосов, чем на предыдущих выборах 2017 года, прибавляя 5,7 процентных пунктов. На втором месте — социал-демократы (СПА) с 22 процентами голосов, теряющие 4,9 процентных пункта. Для них это худший результат в истории партии.
Следом идет правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), которую, согласно экзитполам, поддержали 16 процента голосовавших. Тем самым, правопопулисты потеряли сразу 10 процентных пунктов в сравнении со своим результатом двухлетней давности.
Четвертое место — у австрийских «зеленых» с 14,3 процента — плюс 3,8 пункта. Либеральная «Новая Австрия» улучшает результат на 2,1 пункта, набирая 7,4 процента голосов.
Главный вопрос по итогам голосования в том, будет ли вновь сформирована правящая коалиция при участии АНП и АПС. В мае парламент выразил этой коалиции вотум недоверия после
Новый лидер АПС Норберт Хофер неоднократно подчеркивал, что хочет вернуться в правительство. Официальные предварительные результаты выборов будут опубликованы позднее вечером в воскресенье.
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Консервативная партия АНП Себастьяна Курца уверенно лидирует на выборах, набирая 37,2% голосов, свидетельствуют экзитполы. Социал-демократы - вторые,...
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