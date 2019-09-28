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Конгресс США решил выяснить содержание разговоров Трампа с Путиным
29.09.2019 19:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Комитета разведки конгресса США Адам Шифф заявил, что конгресс полон решимости получить доступ к телефонным разговорам Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами. Об этом
Глава комитета объяснил необходимость доступа к разговорам опасениями, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность США. Эти подозрения возникли после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого Трампу угрожает импичмент.
— Я думаю, что первоочередная необходимость заключается в защите национальной безопасности Соединенных Штатов и в том, чтобы выяснить, не подрывал ли президент нашу безопасность в разговорах с другими мировыми лидерами, и в частности с Путиным, пытаясь извлечь выгоду для своей [президентской] кампании, — сказал Шифф.
28 сентября газета The New York Times
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября выразил надежду, что стенограммы конфиденциальных телефонных переговоров лидеров России и США опубликованы не будут. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что после скандальной беседы Трампа с Зеленским «звонить в Вашингтон и вести переговоры стало опасно».
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Глава комитета объяснил необходимость доступа к разговорам опасениями, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность США.
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