Сын главы Экваториальной Гвинеи откупился от Швейцарии коллекцией спорткаров. Они уйдут с молотка

Источник материала: Tut.by

Аукционный дом Bonhams выставляет на продажу 25 автомобилей класса люкс, конфискованных швейцарскими властями у вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Нгемы Обианга, который также является сыном действующего президента Теодора Обианга Нгемы, правящего страной уже 40 лет.



Фото: Reuters

Коллекция дорогих автомобилей находилась на территории Швейцарии, и, по мнению швейцарских властей, она была приобретена на незаконные средства. По оценкам экспертов Bonhams, общая стоимость коллекции составит 18,5 млн швейцарских франков (18,7 млн долларов).

«Это исключительное предложение. Это частная коллекция суперкаров с очень небольшим пробегом», — сказал агентству Франс пресс представитель аукционного дома Bonhams Филип Кантор.

Среди самых дорогих лотов — редкий белый Lamborghini Veneno Roadster 2014 года выпуска, стоимость которого оценивается в 4,8 — 5,7 млн евро (5,2 — 6,2 млн долларов) и желтый гибридный гоночный суперкар Ferrari (стоимость около 2,5 млн евро).

Всего в коллекции — семь автомобилей Ferrari, три Lamborghini, пять Bentley, а также один McLaren и один Maserati.

Вырученные от продажи коллекции средства пойдут на реализацию социальных программ в Экваториальной Гвинее.

Как коллекция попала на аукцион?

В 2016 году швейцарская прокуратура возбудила в отношении Нгемы-младшего дело по обвинению в отмывании денег и нецелевой растрате казенных средств, но феврале 2019-го объявила, что прекращает расследование.

Швейцарское законодательство предусматривает, что обвинения в финансовых махинациях в ряде случаев могут быть сняты, если подследственный предложит соответствующую компенсацию, которая пойдет на реализацию социальных программ.

Сын правителя Экваториальной Гвинеи предложил швейцарским властям свою коллекцию автомобилей. Он также должен покрыть швейцарской стороне процессуальные издержки в размере 1,3 млн швейцарских франков, однако неясно, будет ли эта выплата сделана из его личных средств или из бюджета Экваториальной Гвинеи.

Перед торгами вся коллекция была выставлена в гольф-клубе Bonmont в пригороде Женевы.

Штрафы и приговоры по всему миру

Это не первый случай, когда Теодорина Нгему Обианга правоохранительные органы иностранных государств обязывают распродавать имущество.

В 2014 году, согласно решению прокуратуры США, на аукционе был продан его особняк во Флориде, автомобиль Ferrari и шесть статуй Майкла Джексона в натуральную величину. Аресту также подлежал личный самолет вице-президента Gulfstream, но американские власти не смогли его конфисковать, так как он находился на территории Экваториальной Гвинеи.

Нгема-младший утверждал, что все его американское имущество было приобретено на законно заработанные средства.

В октябре 2017 года суд в Париже заочно приговорил его к трем годам лишения свободы условно за присвоение государственных денег, которые были позже потрачены на покупку активов во Франции. Его обвинили в растрате средств, которые в 1000 раз превышают его официальное жалование за год.

По данным правоохранителей Франции, на эти деньги сын президента Экваториальной Гвинеи приобрел в Париже шестиэтажный особняк, коллекцию дорогих автомобилей и предметы искусства.

Суд в Париже также приговорил его к выплате штрафа в размере 30 млн евро.

Теодорин Нгема Обианг — самый вероятный преемник своего отца на посту президента Экваториальной Гвинеи.