ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Словакия запретила полеты на истребителях советского производства

29.09.2019 23:48 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минобороны Словакии приостановило тренировочные полеты на МиГ-29 после крушения одного из истребителей на западе страны. Возможной причиной происшествия называют техническую неисправность.


МиГ-29 ВВС Словакии

Словацкие военные приостановили полеты на истребителях МиГ-29 после того, как один из таких самолетов разбился на западе страны. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Словакии в воскресенье, 29 сентября.

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время тренировочного полета вечером в субботу, 28 сентября. Пилот успел катапультироваться и был доставлен в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии, уточнили в Минобороны. Пилот второго аналогичного самолета, также участвовавший в учениях, сумел завершить полет без происшествий.

Причины крушения пока не установлены. Полиция рассматривает версию с нехваткой топлива из-за технической неисправности.

В настоящее время в составе Военно-воздушных сил страны осталось 11 истребителей советской постройки, полученных еще в 90-е годы после распада Чехословакии. МиГ-29 с 2022 года должны постепенно заменить на американские самолеты F-16.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобороны Словакии приостановило тренировочные полеты на МиГ-29 после крушения одного из истребителей на западе страны. Возможной причиной происшествия называют...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Politico узнало о возможной выгоде Волкера от поставок оружия в Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика