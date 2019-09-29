|
Politico узнало о возможной выгоде Волкера от поставок оружия в Украину
29.09.2019 22:22 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепа США по Украине, мог отстаивать интересы военно-промышленной компании Raytheon, которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает
Спецпредставитель США активно поддерживал усиление военной помощи Украине, в том числе поставки ей летального оружия и комплексов Javelin, указывает газета.
По данным газеты, Волкер, будучи спецпредставителем по Украине, также занимал должности в крупной лоббистской компании BGR Grpup и вашингтонском аналитическом центре McCain Institute. И институт, и фирма имеют финансовые связи с Raytheon, которая «заработала миллионы» от решения Трампа начать поставки комплексов в Украину.
Как пишет издание, он по сути занимал должность спецпосланника по Украине «в качестве добровольца», сохраняя при этом другие оплачиваемые места работы. Газета отмечает, что Волкера пока не обвиняют в конфликте интересов из-за возможных связей с Raytheon, однако к нему могут появиться вопросы.
Волкер не стал комментировать информацию, в Госдепе от комментариев также отказались. Представитель BGR Джеффри Бирнбаум заявил Politico, что Волкер отказался от участия в каких-либо вопросах, связанных с работой фирмы с украинским правительством. В его официальной биографии на сайте Госдепа указано, что Волкер занимал в фирме должность управляющего директора.
О том, что спецпредставитель США по Украине
Отставка может стать стимулом для дальнейшего расследования, в том числе возможной роли Волкера в оказании давления на украинских чиновников, отмечает Politico. Как пишет газета, конгресс США «почти наверняка» изучит его действия на посту спецпосланника.
В марте 2018 года Госдеп США одобрил продажу Киеву 37 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $ 47 млн. В марте текущего года Волкер заявил, что Вашингтон и дальше намерен поставлять вооружение Киеву, а также будет консультироваться с украинскими властями в вопросе, какие именно средства обороны им необходимы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спецпредставитель США активно поддерживал усиление военной помощи Украине, в том числе поставки ей летального оружия и комплексов Javelin, указывает газета.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)