Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским.



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«Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно в том случае, когда этот обвинитель, так называемый осведомитель, представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно некорректным и обманным образом», — написал Трамп в Twitter .

Помимо этого, президент США выразил желание встретиться с человеком, который передал осведомителю данные, ставшие основой для его рапорта. «Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставил ему эти данные, которые в значительной степени неверны <…>. Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!» — пригрозил Трамп.

Американский лидер также призвал «на самом высоком уровне» допросить председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) из-за искажения им содержания беседы Трампа с Зеленским.

«Шифф солгал Конгрессу, исказив то, что я на самом деле сказал <…> Он написал и зачитал вещи, сказал, что они были из уст президента США. Я хочу, чтобы Шиффа допросили на самом высоком уровне за обман и измену», — добавил президент США.

Сотрудник американской разведки, написавший жалобу, находится под федеральной защитой. Об этом сообщается в документах, попавших в воскресенье в распоряжение телекомпании CBS .

По данным телеканала, осведомитель был взят под защиту из-за того, что он ии она беспокоится за свою безопасность.