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Суд арестовал шестерых браконьеров из КНДР, напавших на российских пограничников
30.09.2019 07:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Находкинский городской суд постановил заключить под стражу на два месяца шестерых рыбаков из КНДР из числа напавших на пограничников в Приморье. Об этом ТАСС сообщили в суде в понедельник.
«Шесть материалов по северокорейцам уже рассмотрено, они арестованы на два месяца. Еще четверым мера пресечения рассматривается сегодня», — рассказали ТАСС в суде.
Он добавил, что документов для избрания меры пресечения другим рыбакам в суд не поступало.
По данным ФСБ, российские пограничники 17 сентября во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил
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Также в суде рассмотрят меру пресечения еще четверым злоумышленникам.
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