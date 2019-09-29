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Пожар вызвал беспорядки в перенаселенном лагере беженцев в Греции
30.09.2019 08:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По меньшей мере один человек погиб при пожаре в лагере беженцев «Мориа» на греческом острове Лесбос.
Местные власти сообщили о найденном обуглившемся теле женщины. По неподтвержденным сообщениям, также погиб ребенок.
В лагере начались протесты и беспорядки, и полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы успокоить толпу.
Мигранты заявили, что пожарные приехали слишком поздно и якобы не торопились тушить огонь.
В лагере «Мориа» на острове Лесбос в палатках и морских контейнерах живет около 12 тыс. мигрантов.
Лагерь чрезвычайно перенаселен: официально он рассчитан всего на 3 тыс. человек.
В 2018 году Агентство по беженцам ООН призвало греческие власти перевезти ждущих решения о предоставлении убежища мигрантов с Лесбоса в другие места после того, как об ужасных условиях содержания мигрантов в лагере рассказала телепрограмма Би-би-си «Виктория Дербишир».
Остров Лесбос оказался наводнен мигрантами, и местные власти с огромным трудом справляются с расселением вновь прибывающих.
В Греции в последние недели наблюдается заметный приток беженцев из соседней Турции.
Почти миллион мигрантов, среди которых было много бежавших от войны сирийцев, прибыли из Турции на греческие острова в 2015 году.
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По меньшей мере один человек погиб при пожаре в лагере беженцев «Мориа» на греческом острове Лесбос.
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