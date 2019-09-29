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В южнокорейском порту взорвался танкер с 10 россиянами на борту
30.09.2019 11:49 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мощный взрыв произошел на танкере Stolt Groenland в южнокорейском порту Ульсан. Судно ходит под флагом Каймановых островов, на борту находилось 25 человек, среди которых было 10 граждан России. На танкере начался пожар, огонь перекинулся на соседнее судно. Момент взрыв записали видеорегистраторы проезжающих мимо авто.
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Предположительно взорвался стирол.
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