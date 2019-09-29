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Зеленский заявил, что Украина не ведет расследования по приказу других стран
30.09.2019 16:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран. Об этом президент сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое, сообщает «
На вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.
— Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна, — сказал Зеленский.
— Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона, — добавил президент Украины.
Зеленский также сказал, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, было бы неправильно делиться украинским конспектом или стенограммой звонка.
— До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много, — сказал Зеленский. — Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать.
Ранее Белый дом
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Зеленский также сказал, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, было...
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