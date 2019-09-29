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Зеленский заявил, что Украина не ведет расследования по приказу других стран

30.09.2019 16:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран. Об этом президент сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Reuters.


Фото: пресс-служба президента Украины

На вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.

— Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна, — сказал Зеленский.

— Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона, — добавил президент Украины.

Зеленский также сказал, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, было бы неправильно делиться украинским конспектом или стенограммой звонка.

— До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много, — сказал Зеленский. — Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать.

Ранее Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы Трампа и Зеленского. Судя по разговору, Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву, однако просил Зеленского обратить внимание на расследование против сына бывшего вице-президента США. Министерство юстиции США не нашло нарушений законодательства в содержании этого разговора.

 
 
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Зеленский также сказал, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, было...
 
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