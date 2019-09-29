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Зеленский уволил главу СНБО Украины Александра Данилюка. Он проработал на посту четыре месяца
30.09.2019 19:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Данилюк уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.
27 сентября Офис президента Украины
Александр Данилюк
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины 30 сентября
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По словам источников украинского издания «Новое время», причиной отставки Данилюка могли стать разногласия с окружением Зеленского.
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