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Зеленский уволил главу СНБО Украины Александра Данилюка. Он проработал на посту четыре месяца

30.09.2019 19:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Данилюк уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.


Александр Данилюк. Фото: minfin.gov.ua

27 сентября Офис президента Украины сообщил, что Данилюк подал в отставку. Глава СНБО подтвердил это. По словам источников украинского издания «Новое время», причиной отставки Данилюка могли стать разногласия с окружением Зеленского.

Александр Данилюк стал секретарем СНБО Украины 28 мая 2019 года. До этого он работал замглавы администрации президента Украины (в 2015—2016 годах) и министром финансов (в 2016—2018 годах). На посту секретаря СНБО Данилюк сменил Александра Турчинова, который ранее был председателем Верховной рады и исполняющим обязанности президента Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины 30 сентября заявило о недостоверных сведениях в декларациях Александра Данилюка на сумму 1,6 миллиона гривен.

 
 
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По словам источников украинского издания «Новое время», причиной отставки Данилюка могли стать разногласия с окружением Зеленского.
 
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