Киев определил семь целей для вступления в ЕС и НАТО

Источник материала: Tut.by

Стремление вступить в НАТО и ЕС закреплено в Конституции Украины. Кабинет министров составил программу работы до 2025 года, в которой описал, что должно стать фундаментом для евроинтеграции, пишет РБК .



Фото: Reuters

Кабмин Украины обозначил цели, которые стране необходимо достичь в течение ближайших пяти лет. Их выполнение станет фундаментом для реализации курса на получение полноправного членства в ЕС и НАТО, говорится в программе , которую правительство внесло в Верховную Раду.



К 2025 году власти Украины хотят выполнить следующие цели:

Экономика страны должна вырасти на 40%

Создать 1 млн новых рабочих мест

Привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций

Привести в хорошее состояние все основные дороги протяженностью 24 тыс. км, построить пять глубоководных портов и 15 аэропортов

Обеспечить каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума

Снизить уровень загрязнения окружающей среды по меньшей мере на 20%

Достигнуть положительного демографического тренда

В правительстве Украины отметили, что ближайшие пять лет будут сложными для страны из-за того, что треть бюджета тратится на возврат и обслуживание долгов, коммунальное хозяйство ведется неэффективно, железнодорожная и речная инфраструктуры почти полностью изношены, почти четверть населения живет за чертой бедности, слабой экономике и госинститутах при наличии сильных монополий и «неформальных групп влияния».



В кабмине напомнили, что на ситуацию также влияет военный конфликт на Донбассе, потеря контроля над Крымом и «угроза продолжения агрессивных действий России», вплоть до военного вторжения.