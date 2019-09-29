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Киев определил семь целей для вступления в ЕС и НАТО

30.09.2019 20:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стремление вступить в НАТО и ЕС закреплено в Конституции Украины. Кабинет министров составил программу работы до 2025 года, в которой описал, что должно стать фундаментом для евроинтеграции, пишет РБК.


Фото: Reuters

Кабмин Украины обозначил цели, которые стране необходимо достичь в течение ближайших пяти лет. Их выполнение станет фундаментом для реализации курса на получение полноправного членства в ЕС и НАТО, говорится в программе, которую правительство внесло в Верховную Раду.

К 2025 году власти Украины хотят выполнить следующие цели:

  • Экономика страны должна вырасти на 40%
  • Создать 1 млн новых рабочих мест
  • Привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций
  • Привести в хорошее состояние все основные дороги протяженностью 24 тыс. км, построить пять глубоководных портов и 15 аэропортов
  • Обеспечить каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума
  • Снизить уровень загрязнения окружающей среды по меньшей мере на 20%
  • Достигнуть положительного демографического тренда

В правительстве Украины отметили, что ближайшие пять лет будут сложными для страны из-за того, что треть бюджета тратится на возврат и обслуживание долгов, коммунальное хозяйство ведется неэффективно, железнодорожная и речная инфраструктуры почти полностью изношены, почти четверть населения живет за чертой бедности, слабой экономике и госинститутах при наличии сильных монополий и «неформальных групп влияния».

В кабмине напомнили, что на ситуацию также влияет военный конфликт на Донбассе, потеря контроля над Крымом и «угроза продолжения агрессивных действий России», вплоть до военного вторжения.

 
 
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Стремление вступить в НАТО и ЕС закреплено в Конституции Украины. Кабинет министров составил программу работы до 2025 года, в которой описал, что должно стать...
 
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