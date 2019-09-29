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Киев определил семь целей для вступления в ЕС и НАТО
30.09.2019 20:46 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стремление вступить в НАТО и ЕС закреплено в Конституции Украины. Кабинет министров составил программу работы до 2025 года, в которой описал, что должно стать фундаментом для евроинтеграции, пишет
Кабмин Украины обозначил цели, которые стране необходимо достичь в течение ближайших пяти лет. Их выполнение станет фундаментом для реализации курса на получение полноправного членства в ЕС и НАТО, говорится в
В правительстве Украины отметили, что ближайшие пять лет будут сложными для страны из-за того, что треть бюджета тратится на возврат и обслуживание долгов, коммунальное хозяйство ведется неэффективно, железнодорожная и речная инфраструктуры почти полностью изношены, почти четверть населения живет за чертой бедности, слабой экономике и госинститутах при наличии сильных монополий и «неформальных групп влияния».
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Стремление вступить в НАТО и ЕС закреплено в Конституции Украины. Кабинет министров составил программу работы до 2025 года, в которой описал, что должно стать...
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