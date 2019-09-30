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Ураган в Центральной Европе: обесточены тысячи домов, есть жертвы
30.09.2019 23:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По Центральной Европе пронеслись сильные ураганы, которые привели к гибели подростка в Словакии и мужчины в Германии. Об этом сообщает
По информации словацкой полиции, 14-летняя девочка погибла во время падения дерева. Неустановленное число ее сокурсников были ранены. В Германии погиб водитель, когда на его машину упало дерево. Также из-за сильного ветра было нарушено движение железнодорожных перевозок.
В частности, с утра были закрыты междугородные линии от Берлина до Гамбурга и Ганновера в северо-восточной части страны, на юге упавшее дерево заблокировало движение по линии Нюрнберг — Аугсбург. Кроме того, в районе Вольфсбурга скоростной поезд врезался в упавшее дерево.
Также около Дортмунда пожарным пришлось спасать овец из затопленного поля, которое было накрыто водой высотой 2 метра. Некоторых животных спасти не удалось.
В Чехии поваленные деревья повредили дороги, а десятки тысяч домохозяйств остались без электроэнергии.
Также около 1700 вмешательств провели до 14.00 пожарные в связи со штормовыми ветрами, которые сегодня бушуют над Польшей, сообщает
Больше всего акций пожарных было проведено в Нижней Силезии. Лишенных электричества всего — более 70 тысяч — в Великопольском воеводстве, почти 20 тысяч на Западном Поморье.
Очень сильный шторм наблюдается и в Балтийском море, в связи с чем власти выдали предупреждение.
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По Центральной Европе пронеслись сильные ураганы, которые привели к гибели подростка в Словакии и мужчины в Германии.
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