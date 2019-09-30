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Кличко подал в суд на кабмин Украины после решения о его увольнении
01.10.2019 06:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Андрея Богдана, чтобы обжаловать решение правительства уволить его с поста руководителя городской администрации. Об этом говорится в
В первом иске Кличко просит суд признать противоправными действия правительства страны о внесении предложения президенту о его увольнении с поста руководителя горадминистрации. Как сообщает
Во втором иске украинский политик указывает, что Богдан превысил свои должностные полномочия, подав в кабмин обращение об увольнении мэра. Кличко подчеркнул, что подобные вопросы находятся исключительно в компетенции президента и правительства.
4 сентября кабмин Украины
13 сентября в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, внесенный депутатами фракции «Слуга народа». Он предполагает проведение внеочередных выборов мэра и депутатов Киевского горсовета. Согласно документу, избранный глава собрания не сможет совмещать эту должность с другой.
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Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Андрея Богдана, чтобы обжаловать решение правительства...
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