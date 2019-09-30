Кличко подал в суд на кабмин Украины после решения о его увольнении

Источник материала: Tut.by

Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Андрея Богдана, чтобы обжаловать решение правительства уволить его с поста руководителя городской администрации. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного Окружного административного суда.



Фото: Роман Барабаш, «Информатор. Киев»

В первом иске Кличко просит суд признать противоправными действия правительства страны о внесении предложения президенту о его увольнении с поста руководителя горадминистрации. Как сообщает «Радио Свобода» , Кличко в иске отметил, что его полномочия составляют пять лет и завершатся не ранее 16 ноября 2020 года.

Во втором иске украинский политик указывает, что Богдан превысил свои должностные полномочия, подав в кабмин обращение об увольнении мэра. Кличко подчеркнул, что подобные вопросы находятся исключительно в компетенции президента и правительства.

4 сентября кабмин Украины порекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому уволить Кличко с должности мэра Киева. Сейчас он совмещает законодательную и исполнительную функции власти, являясь одновременно председателем горсобрания и главой администрации. Кличко назвал незаконным решение кабмина о его увольнении с поста главы городской администрации, заявив, что отправить в отставку его могут лишь граждане города, которые за него голосовали.

13 сентября в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, внесенный депутатами фракции «Слуга народа». Он предполагает проведение внеочередных выборов мэра и депутатов Киевского горсовета. Согласно документу, избранный глава собрания не сможет совмещать эту должность с другой.