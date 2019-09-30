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Суд приговорил брата президента Ирана к пяти годам тюрьмы

01.10.2019 13:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иранский суд приговорил Хасана Ферейдуна, брата нынешнего президента страны Хасана Роухани, к пяти годам лишения свободы за коррупцию. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.


На фото Хасан Ферейдун второй слева. Фото: Reuters

«Хасан Ферейдун в результате рассмотрения апелляции приговаривается к пяти годам тюрьмы», — цитирует его агентство Fars.

Ферейдуна арестовали в июле 2017 года. Следствие не раскрывает всех деталей выдвигаемых обвинений, ограничившись информацией о его причастности к ряду коррупционных финансовых схем. На момент ареста Ферейдун являлся советником президента Ирана.

 
 
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Хасан Ферейдун был арестован в июле 2017 года. Следствие не раскрывает всех деталей выдвигаемых обвинений.
 
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