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Суд приговорил брата президента Ирана к пяти годам тюрьмы
01.10.2019 13:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Иранский суд приговорил Хасана Ферейдуна, брата нынешнего президента страны Хасана Роухани, к пяти годам лишения свободы за коррупцию. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.
«Хасан Ферейдун в результате рассмотрения апелляции приговаривается к пяти годам тюрьмы», — цитирует его агентство Fars.
Ферейдуна арестовали в июле 2017 года. Следствие не раскрывает всех деталей выдвигаемых обвинений, ограничившись информацией о его причастности к ряду коррупционных финансовых схем. На момент ареста Ферейдун являлся советником президента Ирана.
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Хасан Ферейдун был арестован в июле 2017 года. Следствие не раскрывает всех деталей выдвигаемых обвинений.
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