«Нет и никогда не будет никакой капитуляции». Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера»

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске была подписана «формула Штайнмайера».

— Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита «нормандской четверки». Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием «формула Штайнмайера». Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все, - заявил Зеленский.

Президент Украины пояснил, что временный закон об особом статусе Донбасса начнет действовать только при условии проведения в ДНР и ЛНР выборов, которые пройдут согласно Конституции и законодательству Украины, а также будут признаны ОБСЕ соответсвующими демократическим стандартам.

— Это значит, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть, — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года, новый закон будет принят в тесном сотрудничестве парламента с гражданами страны и в него будет имплементирована «формула Штайнмайера»

— В этом новом законе не будет перейдена ни одна красная линия. Именно поэтому нет и никогда не будет никакой капитуляции, — заверил Зеленский.

Зеленский также рассказал, что на заседании контактной группы в Минске была достигнута договоренность о начале разведении сил в Петровском и Золотом, обсуждался и второй этап обмена пленными.