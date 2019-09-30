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В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант». Штраф - до 250 долларов

01.10.2019 20:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Нью-Йорка утвердили новые правила по борьбе с дискриминацией на основе иммиграционного статуса и национального происхождения. Об этом сообщает CNN.

В частности, теперь дискриминацией будут считаться запрет сотрудникам отеля разговаривать на их родном языке, угрозы хозяев квартир пожаловаться в миграционную службу на жильцов в случае конфликтов или высказанные в какой-либо ситуации требования «говорить на английском или убираться в свою страну».

Под запрет также попало использование термина «нелегальный мигрант»: комиссия по правам человека сочла, что чаще всего он используется в дискриминационных целях.

За нарушения нового регламента предусмотрены штрафы до 250 тысяч долларов.

Около 3,2 миллиона жителей Нью-Йорка (примерно 37% населения) родились за пределами США. Чуть менее половины из них не имеют американского гражданства.

 
 
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В частности, теперь дискриминацией будут считаться запрет сотрудникам отеля разговаривать на их родном языке, угрозы хозяев квартир пожаловаться в миграционную...
 
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