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В бывшем концлагере Бухенвальд начался поиск нацистских туннелей с награбленными ценностями
01.10.2019 21:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На территории мемориального комплекса Бухенвальд во вторник, 1 октября, начались поиски туннелей, вырытых заключенными весной 1945 года по приказанию СС, сообщает немецкая медиакомпания MDR.
Два таких взорванных туннеля, использовавшихся нацистами для хранения награбленных ценностей, были обнаружены весной 1945 года американскими военнослужащими. Для вывоза ценностей американцам понадобилось девять грузовиков, сообщает MDR.
В последние годы все больше экспертов подозревают, что таких взорванных туннелей в прилегающем к лагерю районе каменоломен могло быть больше. На опубликованном в 1990-е годы плане подземелий обозначены восемь неизвестных бункеров. Некоторые не исключают, что в одном из них может храниться и знаменитая «Янтарная комната». Раскопки начались в двух местах, где в прошлом году под толщей земли были обнаружены полые пространства.
Бухенвальд
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Два таких взорванных туннеля, использовавшихся нацистами для хранения награбленных ценностей, были обнаружены весной 1945 года американскими военнослужащими. Для...
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