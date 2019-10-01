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«Капитуляция»: выступающие против «формулы Штайнмайера» собрались в центре Киева

02.10.2019 00:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Киеве у Офиса президента Украины и на Майдане собрались протестующие. Они требуют отставки Зеленского и называют предательством подписание в Минске «формулы Штайнмайера».


Фото: Reuters

Как сообщает Korrespondent.net, протестующих уже несколько сотен. Они требуют отставки Зеленского. Среди протестующих — активисты ультраправых партий. Они обвиняют президента в государственной измене и называют подписание «формулы Штайнмайера» — капитуляцией.

Во время протестов у Офиса президента они жгли файеры и скандировали «Нет капитуляции».



Подписание документа раскололо и политические силы страны. Партия «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, назвала «формулу Штайнмайера» недопустимой, а ее подписание — «прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета» страны. «Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте партии.

С аналогичным требованием выступила и партия Святослава Вакарчука «Голос». «Партия „Голос“ требует проведения закрытого заседания парламента, на котором президент Зеленский должен объяснить, какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент», — написал Вакарчук в Facebook.

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко считает, что подписание, как он заявил «формулы Путина», «де-факто обозначает ослабление или даже снятие санкций против Росссии», а также легитимизацию референдума в Крыму и вхождение его в состав России.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидером которой является «кум Путина» Виктор Медведчук, называют подписание «формулы Штайнмайера» «большим шагом к миру и демонстрацией решимости президента Украины Владимира Зеленского прекратить кровопролитный конфликт на Донбассе».

Напомним, сегодня стало известно, что на заседании контактной группы в Минске стороны подписали «формулу Штайнмайера». Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил этот факт и сообщил, что в новый закон об особом статусе Донбасса будет имплементирована «формула Штайнмайера».

 
Теги: Минск
 
 
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Подписание документа раскололо и политические силы страны.
 
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