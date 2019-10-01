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«Капитуляция»: выступающие против «формулы Штайнмайера» собрались в центре Киева
02.10.2019 00:19 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Киеве у Офиса президента Украины и на Майдане собрались протестующие. Они требуют отставки Зеленского и называют предательством подписание в Минске «формулы Штайнмайера».
Как сообщает
Во время протестов у Офиса президента они жгли файеры и скандировали «Нет капитуляции».
Подписание документа раскололо и политические силы страны. Партия «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер Украины Юлия Тимошенко,
С аналогичным требованием выступила и партия Святослава Вакарчука «Голос». «Партия „Голос“ требует проведения закрытого заседания парламента, на котором президент Зеленский должен объяснить, какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент», —
Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко считает, что подписание, как он заявил «формулы Путина», «де-факто обозначает ослабление или даже снятие санкций против Росссии», а также легитимизацию референдума в Крыму и вхождение его в состав России.
В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидером которой является «кум Путина» Виктор Медведчук,
Напомним, сегодня стало известно, что на заседании контактной группы в Минске стороны
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Подписание документа раскололо и политические силы страны.
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