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Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
02.10.2019 06:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.
«Я прихожу к выводу, что происходящее — не импичмент, а госпереворот», —
Ранее Трамп выступил с видеообращением в связи с ситуацией вокруг импичмента, в котором заявил, что действия Демократической партии являются «огромным обманом».
25 сентября председатель палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о
В СМИ появилась информация о жалобе некоего американского разведчика на «тревожное обещание», которое Трамп дал одному из иностранных лидеров. Позднее выяснилось, что речь шла о разговоре американского президента с Зеленским, в ходе которого Трамп попросил его начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, связанного с украинской частной газовой компанией Burisma Holdings. WSJ указывала, что американский лидер при этом оказывал на украинского коллегу давление.
Белый дом решил опубликовать
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Инициированный процесс его импичмента направлен на то, чтобы отобрать у народа голоса, свободы и права, а также армию и пограничную стену, считает Трамп. В...
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