Северная Корея запустила снаряды в сторону Японского моря

Источник материала: Tut.by

Северная Корея запустила над Японским морем несколько неопознанных снарядов, сообщает в среду, 2 октября, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS).



Фото: KCNA / Reuters

Запуск был совершен в районе прибрежного города Вонсан. Японская служба морской безопасности предупредила все корабли в регионе об опасности падения обломков, пишет dpa.

«Наши военные следят за ситуацией на случай дополнительных запусков и поддерживают состояние боеготовности», — говорится в заявлении JCS.

Днем ранее стало известно, что КНДР и США предварительно согласовали дату двусторонних переговоров. Стороны договорились снова провести консультации на рабочем уровне 5 октября.