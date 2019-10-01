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Северная Корея запустила снаряды в сторону Японского моря

02.10.2019 07:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Северная Корея запустила над Японским морем несколько неопознанных снарядов, сообщает в среду, 2 октября, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS).


Фото: KCNA / Reuters

Запуск был совершен в районе прибрежного города Вонсан. Японская служба морской безопасности предупредила все корабли в регионе об опасности падения обломков, пишет dpa.

«Наши военные следят за ситуацией на случай дополнительных запусков и поддерживают состояние боеготовности», — говорится в заявлении JCS.

Днем ранее стало известно, что КНДР и США предварительно согласовали дату двусторонних переговоров. Стороны договорились снова провести консультации на рабочем уровне 5 октября.

 
 
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КНДР осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов в районе города Вонсан. Незадолго до этого Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры.
 
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