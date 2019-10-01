РФ, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР прокомментировали «формулу Штайнмайера»

Источник материала: Tut.by

В России, Украине и самопровозглашенных республиках Донбасса прокомментировали подписание «формулы Штайнмайера» накануне в Минске. Точнее формулу закрепили письмами на имя спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика от всех участников Трехсторонней контактной группы.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник считают, что подписанием документа Украина признает право Донбасса на «самостоятельное определение своей судьбы». При этом они намерены продолжать переговоры в Минске, «чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению».

«Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, „формулу Штайнмайера“, гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», — говорится в совместном заявлении, пишет Донецкое агентство новостей .

Тем временем в Украине сегодня звучат заявления, что представитель страны Леонид Кучма ничего не подписывал с ДНР и ЛНР. Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция Слуга народа) Богдан Яременко пояснил , что Кучма «письменно сообщил представителю ОБСЕ Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года». Кроме того, он пояснил, что для проведения саммита в «нормандском формате» Украина выдвигает ряд своих условий: освобождение заложников, разведение сил и др.

Пресс-секретарь Леонида Кучмы сегодня опубликовала текст письма на имя спецпредставителя ОБСЕ..



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Накануне подписание документа раскололо политические силы Украины. Некоторые фракции потребовали от президента Владимира Зеленского объяснений о том, что же именно было подписано в Минске. Сегодня украинский президент побывал на заседании парламента.

«Если народ Украины делегирует власть, он должен ей хоть в какой-то период времени доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе. Мы сделали в закрытом формате встречу со всеми главами фракций. Они все услышали напрямую то, что мы сейчас, к сожалению, не можем сказать обществу. И все нормально. „Зрады“ нет даже на один процент», — сказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина» .

В России считают позитивным фактом подписание документа.

«Подписание („формулы Штайнмайера“ — прим. ТАСС) состоялось только вчера, поэтому сейчас, конечно, все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит», — цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова ТАСС .

Помощник президента РФ Владислав Сурков уточнил, что согласование даты саммита «нормандской четверки» произойдет после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения. Это может занять около двух недель.

«Окончательное согласование даты саммита „нормандской четверки“ произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом», — сказал он.

Что такое «формула Штайнмайера»?

Позиции Украины и России расходились по поводу выполнения минских соглашений. Киев считает, что выборы на Донбассе и рассмотрение особого статуса региона возможны только после прекращения боевых действий, вывода незаконных вооруженных формирований и возвращении контроля за границей. Россия настаивала, что сначала нужно провести выборы, а уже потом реализовывать остальные пункты.

По «формуле Штайнмайера» предусмотрена следующая очередность :

принятие закона о проведении местных выборов на неподконтрольных территориях;

местные выборы;

если ОБСЕ признает выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу и действовать на постоянной основе;

это закрепляется в Конституции;

на последнем этапе Украина получает контроль за границей.