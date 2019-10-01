Российские пограничники открыли огонь по северокорейским браконьерам, пострадали 5 человек

Источник материала: Tut.by

Пять рыбаков из Северной Кореи пострадали в ходе задержания в Японском море российскими пограничниками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ. Задержания проходили 1 и 2 октября. Ранее в сентябре российскими пограничниками было задержано несколько сот северокорейских рыбаков.

1 и 2 октября в исключительной экономической зоне РФ в Японском море погрануправление ФСБ по Приморскому краю пресекло браконьерскую деятельность 64 граждан КНДР на четырех рыболовных шхунах. По одному из этих судов пограничники открыли огонь.

«В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ. Пострадали пять моряков, им была оказана медицинская помощь. Все нарушители были доставлены в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

Как указывает «Интерфакс», 28−30 сентября Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю провело операцию по задержанию 11 браконьерских судов, в ходе которой были задержаны 87 моряков из КНДР. 27 сентября то же погрануправление сообщало о задержании еще нескольких судов из КНДР, экипаж которых составлял 262 человека.

17 сентября в акватории Японского моря российские пограничники также задержали рыболовные шхуны под флагом КНДР. При задержании один из граждан КНДР погиб, четверо сотрудников ФСБ получили травмы. Всего тогда было задержано свыше 160 северокорейских моряков.