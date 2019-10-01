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Российские пограничники открыли огонь по северокорейским браконьерам, пострадали 5 человек
02.10.2019 17:44 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пять рыбаков из Северной Кореи пострадали в ходе задержания в Японском море российскими пограничниками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ. Задержания проходили 1 и 2 октября. Ранее в сентябре российскими пограничниками было задержано несколько сот северокорейских рыбаков.
1 и 2 октября в исключительной экономической зоне РФ в Японском море погрануправление ФСБ по Приморскому краю пресекло браконьерскую деятельность 64 граждан КНДР на четырех рыболовных шхунах. По одному из этих судов пограничники открыли огонь.
«В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ. Пострадали пять моряков, им была оказана медицинская помощь. Все нарушители были доставлены в порт Находка для дальнейшего разбирательства.
Как указывает «Интерфакс», 28−30 сентября Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю провело операцию по задержанию 11 браконьерских судов, в ходе которой были задержаны 87 моряков из КНДР. 27 сентября то же погрануправление сообщало о задержании еще нескольких судов из КНДР, экипаж которых составлял 262 человека.
17 сентября в акватории Японского моря российские пограничники также
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1 и 2 октября в исключительной экономической зоне РФ в Японском море погрануправление ФСБ по Приморскому краю пресекло браконьерскую деятельность 64 граждан КНДР...
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