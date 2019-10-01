Деревянко, Цыганов и другие актеры записали видео в поддержку фигурантов «московского дела»

Источник материала: Tut.by

Одиннадцать российских актеров 2 октября выпустили видео в поддержку фигурантов «московского дела» . Среди них Александр Паль, Данила Поперечный Павел Деревянко и Евгений Цыганов.

В акции поддержки также приняли участие Александр Ильин-мл., Никита Кукушкин, Артур Смольянинов, Александр Яценко, Григорий Добрыгин, Александр Горчилин и Юрий Борисов. Каждый из них представляет одного из фигурантов «московского дела».

С середины июля в Москве проходили акции протеста против отказа допустить оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После акции 27 июля СК завел уголовное дело о массовых беспорядках и нападении на полицейских. По нему арестовали больше десяти человек. Семерых из них уже приговорили, в отношении осталных следствие продолжается.

На акции 3 августа задержали актера Павла Устинова. Прокуратура запрашивала для него шесть лет за то, что при его задержании боец Росгвардии вывихнул себе плечо. Устинов утверждал, что в акции не участвовал, и не признал вину. 16 сентября его приговорили к 3,5 годам колонии.

После этого актер Александр Паль запустил в инстаграме флешмоб в защиту Устинова. К нему присоединились другие актеры и общественные деятели. 18 и 19 сентября у здания администрации президента в Москве прошли серии одиночных пикетов в поддержку Устинова.

24 сентября актеры и режиссеры обратились с письмом к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой освободить фигурантов «московского дела». Под письмом подписались 25 человек. По словам пресс-секретаря Медведева, премьер-министр в курсе этого письма.

Белорусские священники рассказали, почему поддержали задержанных за протесты в Москве

30 сентября Мосгорсуд изменил приговор Устинову и назначил ему один год лишения свободы условно плюс два года испытательного срока. Изменить меру пресечения для актера попросила Генпрокуратура. Сторона защиты собирается обжаловать приговор и добиться оправдания Устинова.