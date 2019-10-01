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Деревянко, Цыганов и другие актеры записали видео в поддержку фигурантов «московского дела»
02.10.2019 20:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одиннадцать российских актеров 2 октября выпустили видео в поддержку
В акции поддержки также приняли участие Александр Ильин-мл., Никита Кукушкин, Артур Смольянинов, Александр Яценко, Григорий Добрыгин, Александр Горчилин и Юрий Борисов. Каждый из них представляет одного из фигурантов «московского дела».Видео:
С середины июля в Москве проходили акции протеста против отказа допустить оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После акции 27 июля СК завел уголовное дело о массовых беспорядках и нападении на полицейских. По нему арестовали больше десяти человек. Семерых из них уже приговорили, в отношении осталных следствие продолжается.
На акции 3 августа задержали актера Павла Устинова. Прокуратура запрашивала для него шесть лет за то, что при его задержании боец Росгвардии вывихнул себе плечо. Устинов утверждал, что в акции не участвовал, и не признал вину. 16 сентября его приговорили к 3,5 годам колонии.
После этого актер Александр Паль
24 сентября актеры и режиссеры обратились с письмом к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой освободить фигурантов «московского дела». Под письмом подписались 25 человек. По словам пресс-секретаря Медведева, премьер-министр в курсе этого письма.
30 сентября Мосгорсуд изменил приговор Устинову и назначил ему один год лишения свободы условно плюс два года испытательного срока. Изменить меру пресечения для актера попросила Генпрокуратура. Сторона защиты собирается обжаловать приговор и добиться оправдания Устинова.
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В акции поддержки также приняли участие Александр Ильин-мл., Никита Кукушкин, Артур Смольянинов, Александр Яценко, Григорий Добрыгин, Александр Горчилин и Юрий...
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