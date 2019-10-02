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Меркель: Речь о снятии санкций с России не идет

02.10.2019 23:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предпосылок для снятия санкций с РФ пока нет, но есть условия для саммита «нормандской четверки». Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте, комментируя договоренности контактной группы по Донбассу.


Фото: Reuters

«У нас есть прогресс, но нужно сделать еще много шагов, — сказала она. — Именно поэтому сейчас можно сказать лишь, что мы не можем снимать санкции, но что есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств [нормандского формата]. Это подчеркнули все стороны».

По ее словам, саммит пройдет в Париже. «Мы подбираем дату», — отметила глава кабмина ФРГ.

Правительство Германии ранее приветствовало достижение договоренностей по «формуле Штайнмайера». В Берлине считают это «важным шагом на пути к реализации минских договоренностей».

В минувший вторник по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Оппоненты Зеленского в Раде потребовали от президента и правительства разъяснений по поводу решения принять «формулу Штайнмайера» и ее содержания.

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Предпосылок для снятия санкций с РФ пока нет, но есть условия для саммита «нормандской четверки», заявила канцлер Германии.
 
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