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Меркель: Речь о снятии санкций с России не идет
02.10.2019 23:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предпосылок для снятия санкций с РФ пока нет, но есть условия для саммита «нормандской четверки». Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте, комментируя договоренности контактной группы по Донбассу.
«У нас есть прогресс, но нужно сделать еще много шагов, — сказала она. — Именно поэтому сейчас можно сказать лишь, что мы не можем снимать санкции, но что есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств [нормандского формата]. Это подчеркнули все стороны».
По ее словам, саммит пройдет в Париже. «Мы подбираем дату», — отметила глава кабмина ФРГ.
Правительство Германии ранее приветствовало достижение договоренностей по «формуле Штайнмайера». В Берлине считают это «важным шагом на пути к реализации минских договоренностей».
В минувший вторник по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники
Оппоненты Зеленского в Раде потребовали от президента и правительства разъяснений по поводу решения принять «формулу Штайнмайера» и ее содержания.
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Предпосылок для снятия санкций с РФ пока нет, но есть условия для саммита «нормандской четверки», заявила канцлер Германии.
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