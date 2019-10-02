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В КНДР сообщили о запуске новейшей ракеты с подводной лодки
03.10.2019 06:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти КНДР заявили о том, что в среду утром с подводной лодки на восточном побережье страны была успешно запущена новейшая баллистическая ракета Pukguksong-3. Как сообщает северокорейское информационное агентство
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С успешным запуском Pukguksong-3 участников учений лично поздравил Ким Чен Ын.
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