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Путин прокомментировал действия Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе

03.10.2019 21:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся довести до конца урегулирование ситуации на Донбассе, он утвердится как честный, мужественный политик, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума «Валдай», передает корреспондент РБК.

По словам Путина, он верит, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт на Донбассе. При этом российский лидер отметил, что не знает, насколько сильны противники урегулирования.

«Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать», — заявил президент России.

Он также отметил, что в украинском обществе существует очевидный запрос на разрешение конфликта, добавив, что именно благодаря этому Зеленскому удалось одержать убедительную победу на выборах.

Накануне на форуме «Российская энергетическая неделя» Путин сказал, что украинскому лидеру досталось «тяжелое наследство» от прежнего руководства Украины. «Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование. Это тяжелое наследие», — сказал он.

Путин отметил, что Украина потеряла статус государства с развитой промышленностью, хотя раньше она была высокотехнологичной республикой в составе Советского Союза. По его словам, Зеленскому предстоит решить много вопросов, но в первую очередь — развития отношений Украины с Донбассом.

 
 
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«Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать», - заявил президент России.
 
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