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«Я уважаю право каждого на протест». Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера»
04.10.2019 01:39 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Зеленский заявил, что что никогда не сдаст интересы страны и призвал протестующих, «не поддаваться на манипуляции и провокации». Видеообращение президента Украины было размещено на его странице в Facebook.
«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, и вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина!», — сказал Зеленский.Видео:
Зеленский также заявил, что подписание «формулы Штайнмайера» не означает отказ от Крыма и Донбасса. Без этого документа невозможно возобновить переговоры в «нормандском формате», на которых будет присутствовать в том числе и президент России и будет обсуждаться прекращение огня.
«Мы все понимаем, что Донбасс — это Украина, и там должен воцариться мир», — заявил президент Украины.
1 октября Минске контактная группа подписала «формулу Штайнмайера»">стало известно, что по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске стороны
В тот же вечер в центре Киева
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«Мы все понимаем, что Донбасс - это Украина, и там должен воцариться мир», - заявил президент Украины.
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