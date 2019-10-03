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«Я уважаю право каждого на протест». Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера»

04.10.2019 01:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский заявил, что что никогда не сдаст интересы страны и призвал протестующих, «не поддаваться на манипуляции и провокации». Видеообращение президента Украины было размещено на его странице в Facebook.

«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, и вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина!», — сказал Зеленский.

Видео: Офіс Президента України

Зеленский также заявил, что подписание «формулы Штайнмайера» не означает отказ от Крыма и Донбасса. Без этого документа невозможно возобновить переговоры в «нормандском формате», на которых будет присутствовать в том числе и президент России и будет обсуждаться прекращение огня.

«Мы все понимаем, что Донбасс — это Украина, и там должен воцариться мир», — заявил президент Украины.

1 октября Минске контактная группа подписала «формулу Штайнмайера»">стало известно, что по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера». Документ предусматривает временное наделение Донбасса особым статусом и проведение там местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы честными и свободными, закон об особом статусе Донбасса должен действовать на постоянной основе.

В тот же вечер в центре Киева протестующие обвинили президента страны в государственной измене и называли подписание «формулы Штайнмайера» — капитуляцией.

 
Теги: Минск
 
 
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«Мы все понимаем, что Донбасс - это Украина, и там должен воцариться мир», - заявил президент Украины.
 
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