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Глава МИД Украины анонсировал «еще более масштабный» обмен заключенными с РФ уже на следующей неделе
04.10.2019 00:04 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что новый обмен заключенными между Украиной и Россией может пройти уже на следующей неделе. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства
«В ближайшее время, я надеюсь, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», — заявил Пристайко.
Предыдущий обмен удерживаемыми лицами Россия и Украина провели 7 сентября по формуле «35 на 35». В Украину тогда
Киев также освободил 35 человек. Среди них главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и свидетель по делу о катастрофе MH17
— Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности, —
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Глава МИД Украины анонсировал «еще более масштабный» обмен заключенными с РФ уже на следующей неделе
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал в эфире телеканала «1+1».
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