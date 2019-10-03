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Глава МИД Украины анонсировал «еще более масштабный» обмен заключенными с РФ уже на следующей неделе

04.10.2019 00:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что новый обмен заключенными между Украиной и Россией может пройти уже на следующей неделе. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал в эфире телеканала «1+1».

«В ближайшее время, я надеюсь, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», — заявил Пристайко.

Предыдущий обмен удерживаемыми лицами Россия и Украина провели 7 сентября по формуле «35 на 35». В Украину тогда вернулись 24 задержанных во время инцидента в Керченском проливе моряка, а также приговоренный к 20 годам колонии по обвинению в терроризме кинорежиссер Олег Сенцов, Павел Гриб, Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.

Киев также освободил 35 человек. Среди них главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и свидетель по делу о катастрофе MH17 Владимир Цемах. Точный список освобожденных Кремлем опубликован не был.

— Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности, — заявил Зеленский, встречая в Борисполе освобожденных соотечественников.

 
 
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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал в эфире телеканала «1+1».
 
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