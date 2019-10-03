Импичмент поможет Трампу выиграть выборы президента США?

Источник материала: Tut.by

Демократы в конгрессе США заявили, что могут официально объявить импичмент президенту уже в ближайшие месяцы. Но, несмотря на громкий политический скандал, Дональд Трамп сможет принять участие в следующих президентских выборах. Республиканцы считают, что он легко одержит на них победу. Но как?



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В четверг Трамп выступил с новым заявлением, вызвавшим немалое изумление в Вашингтоне. Отвечая на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома, президент не только подтвердил, что действительно обращался к украинским властям с просьбой начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, но и призвал Пекин провести аналогичное расследование.

Кто поддерживает импичмент?

На прошлой неделе демократы, имеющие большинство мест в Палате представителей, объявили о начале формальной процедуры импичмента. Причиной стала жалоба анонимного сотрудника спецслужб, заявившего, что во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским американский президент попросил возобновить расследование деятельности семьи Байденов в Украине.

Неделей раньше администрация США заморозила выделение уже одобренной конгрессом военной помощи Киеву на сумму в 391 млн долларов. В конгрессе действия президента сочли «использованием служебного положения в личных политических целях», инициировав процедуру импичмента.

Инициатива получила широкую подержку в конгрессе: сейчас импичмент поддерживает 226 членов Палаты представителей, хотя еще неделю назад число сторонников отстранения Трампа было куда более скромным — 136 членов конгресса.

Растет и поддержка импичмента среди избирателей. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному газетой USA Today, за отставку президента США выступает 45% избирателей и лишь 38% поддерживают главу Белого дома.

Как Трамп защищается от импичмента?

Трамп немедленно назвал инициативу демократов «охотой на ведьм» и «чушью». Точно так же президент отзывался о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года.

За минувшую неделю Трамп провел целую серию агрессивных атак на сторонников импичмента. Он предложил арестовать главу комитета Палаты представителей по делам разведки демократа Адама Шиффа, обвинив его в «государственой измене».

Вопреки закону, президент попросил о личной встрече с информатором, подавшим жалобу после его телефонного разговора с президентом Украины. Он также заявил, снова вопреки закону, что правила защиты подобных информаторов «недавно изменились», и он может узнать его личные данные.

При этом Трамп характеризовал свои переговоры с Владимиром Зеленским как «идеальные». Он назвал инициативу по началу процедуры импичмента «государственным переворотом», предупредив, что это может привести к гражданской войне в США.

Правда, анонимные источники в Вашингтоне рассказали американским изданиям, что в президентской администрации угрозу импичмента рассматривают вполне серьезно и уже приступили к формированию специальной команды юристов, которая будет оспаривать обвинения в адрес президента.

Кто выступает против импичмента?

Политтехнологи Республиканской партии публично утверждают, что инициатива демократов приведет только к росту популярности Трампа.

Помощник президента Дэниел Скавино-младший, отвечающий за работу с социальными сетями, вслед за президентом опубликовал карту избирательных округов, на 99% окрашенную в красный цвет Республиканской партии, сопроводив сообщение подписью «Пропробуйте объявить импичмент им всем».

Позже, правда, выяснилось, что карта не соответствует действительности.

Руководитель избирательного штаба Трампа Брэд Парскейл привел собственные данные, сообщив, что после объявления о начале процедуры импичмента поток пожертвований в предвыборный фонд Трампа значительно вырос.

Всего лишь за неделю удалось собрать 13 млн долларов, заявил Парскейл. Всего за третий квартал этого года Национальному комитету Республиканской партии удалось собрать 125 миллионов.

Взносы на избирательную кампанию Джо Байдена и других оппонентов Трампа от частных лиц также увеличились, но побить этот показатель демократам пока не удалось.

Историки в США также уверены в том, что кажущийся сегодня неминуемым импичмент не помешает Дональду Трампу победить на выборах 2020 года.

Сможет ли Трамп участвовать в выборах?

По оценке экспертов, инициированный демократами импичмент действительно не имеет прецедентов в истории США, и сейчас никто не может предположить, как именно будут развиваться события.

Призывы к отстранению от власти действующих президентов за последние 200 лет в Соединенных Штатах звучали неоднократно, но лишь троим из них — Эндрю Джонсону, Ричарду Никсону и Биллу Клинтону — пришлось столкнуться с формальной процедурой. Сенат, впрочем, так и не утвердил решение Палаты представителей об их отставке, и никто из них не претендовал на переизбрание.

После того как президент Джонсон был оправдан Сенатом, его собственная партия не выдвинула его в кандидаты на президентский пост. И Никсон, и Клинтон на момент скандала уже находились в Белом доме второй срок и по конституции не могли претендовать на участие в выборах.

В отличии от них, Дональд Трамп уже сформировал свой избирательный штаб, а конституция США позволяет ему принять участие в выборах 2020 года, даже если инициатива демократов увенчается успехом, и он будет вынужден покинуть Белый дом.

Авторы основного закона США, утвержденного в 1788 году, считали импичмент новым, цивилизованным и «менее кровавым» методом отстранения от власти руководителя государства, чем другие способы, распостраненные в то время в странах Европы.

Право объявить импичмент основатели страны предоставили только Палате представителей, где это может сделать простое большинство, а право отстранить президента от власти — только Сенату, где импичмент должны поддержать не менее двух третей законодателей.

Одновременно президент, который, согласно конституции, может освободить от наказания любого гражданина страны за любое преступление, был лишен права помиловать себя в случае объявления импичмента.

В то же время конституция ограничила и права сенаторов: они получили возможность в результате импичмента только отстранить президента от власти, но не могут запретить в дальнейшем работать на государственной службе или занимать выборные должности.

Кроме импичмента в отношении президента Сенат рассматривает также обвинения, требующие отстранения от должности, в отношении федеральных судей и высших чиновников государства.

В истории США подобные процессы были инициированы в 17 случаях. При этом только 14 их них прошли процедуру судебного рассмотрения в верхней палате конгресса, только восемь «подозреваемых» были признаны виновными, и лишь в трех случаях сенаторы решили, что обвиняемые более не имеют права находиться на госслужбе или участвовать в выборах.

Судьба остальных подвергнутых импичменту чиновников сложилась не столь печально. В 1989 году, например, федеральный судья Элси Хастингс был отстранен от должности за дачу ложных показаний и сговор с целью получения взятки. Это не помешало ему в 1993 году избраться в конгресс США, где он до сих пор представляет один из округов штата Флорида.

Обвинение на процессе представлял прокурор Адам Шифф, который сейчас фактически руководит расследованием действий президента в рамках процедуры импичмента.

По мнению профессора права Университета штата Огайо Уильяма Фоули, в случае импичмента президента Трампа сенаторы должны учесть историю с судьей Хастингсом и не запрещать нынешнему главе Белого дома участвовать в выборах 2020 года.

Юрист уверен, что только избиратели имеют право решать, заслуживает ли Трамп еще одного шанса.

Когда может быть объявлен импичмент?

На этой неделе спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что законодатели могут провести итоговое голосование по импичменту Трампа уже в конце ноября этого года.

Эксперты в Вашингтоне, правда, сомневаются, что членам конгресса удастся уложиться в столь короткий срок.

«Даже если это произойдет, то республиканцы, имеющие большинство в Сенате, могут затянуть процесс на неопределенно долгое время», — рассказал Русской службе Би-би-си политтехнолог Ричард Кайслер.

«Не исключено, что окончательный вердикт Сенат сможет вынести только в самый разгар президентской кампании 2020 года или даже в период между днем голосования и инаугурацией президента, — добавил Кайслер. — Если Трамп одержит победу на этих выборах, я не представляю, как конгресс сможет отстранить его от власти, не вызвав возмущения его сторонников».