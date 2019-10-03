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Останки Махатмы Ганди украли из мемориала в день его 150-летия

04.10.2019 09:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неустановленные лица 2 октября украли останки Махатмы Ганди, которые хранились в мемориале на территории штата Мадхья-Прадеш в центральный части Индии. Как сообщает в четверг вещательная корпорация Би-би-си, инцидент произошел в день празднования 150-й годовщины со дня рождения лидера национально-освободительного движения.


Фото: Massimiliano Giani / Flickr

«В связи с юбилеем я открыл ворота рано утром, а когда вернулся вечером, обнаружил пропажу останков Ганди», — заявил смотритель мемориала. По его словам, неизвестные также повредили плакат с изображением лидера, написав на нем слово «предатель». Сотрудники местной полиции начали поиски подозреваемых в совершении кражи с целью «нанесения урона национальному единству Индии».

Как подчеркивает Би-би-си, некоторые индийские националисты до сих пор воспринимают Ганди как предателя из-за того, что он поддержал идею мирного сосуществования индуистов и мусульман.

Махатма Ганди погиб в 1948 году в результате нападения активиста радикальной группировки «Хинду Махасабха». Он был кремирован в соответствии с традициями индуизма, останки Ганди были упокоены в нескольких мемориалах в различных штатах Индии.

Прах «отца нации»

После убийства Ганди был кремирован с государственными почестями в Нью-Дели — в соответствии с индусским обычаем, потом его прах был разделен на несколько частей (точное их количество так и не известно) и провезен по разным регионам Индии, чтобы все могли с ним попрощаться. Вскоре большая часть праха была собрана и развеяна над морем в районе мыса Каньякумари на юге Индии, где встречаются воды Индийского океана, Аравийского моря и Бенгальского залива.

Однако другие части праха по дороге оказались в разных местах. В 1997 году урну с частью праха Ганди обнаружили в банковском хранилище в штате Орисса (ныне Одиша). Кто ее там оставил и зачем — так и осталось невыясненным. Внук Махатмы Тушар Ганди получил урну и развеял прах над рекой Ганг в районе города Аллахабад.

В 2008 году еще одну урну с прахом «отца нации» передал родственникам Махатмы некий индийский бизнесмен из Мумбая. Первоначально планировалось, что урна станет частью экспозиции местного музея, но семья Махатмы выступила против и прах был развеян над морем.

Считается, что другие урны с прахом Ганди до сих пор остаются в руках поклонников Махатмы или даже коллекционеров, предполагают, что одна находится в индусском храме в Калифорнии в США, еще одна — во дворце Ага Хана, лидера секты исмаилитов.

 
 
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Некоторые индийские националисты до сих пор воспринимают Ганди как предателя из-за того, что он поддержал идею мирного сосуществования индуистов и мусульман.
 
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